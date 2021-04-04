من هو الأمير حمزة بن الحسين؟

وُلد الأمير حمزة بن الحسين في 29 آذار/ مارس عام 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

وتولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 شباط/ فبراير عام 1999 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2004، وكان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.

وتزوّج الأمير حمزة من الأميرة، نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في أيلول/ سبتمبر 2009.

وتزوج الأمير حمزة بعد أن انفصل عن زوجته الأولى، من الأميرة بسمة محمود العتوم وأنجب منها كلا من الأميرة زين، والأميرة نور، والأميرة بديعة، والأميرة نفيسة، والأمير حسين.

وبلغ الأمير حمزة 41 عاما في 29 آذار/ مارس.

دراسته ومهامه

ودرس حمزة المرحلة الثانوية في لندن قبل التحاقه بكلية ساندهيرست العسكرية حيث حقق مسيرة رائعة كما فعل قبله أخوه عبد الله الذي يكبره بثمانية عشر عاما.

وتقلد الأمير حمزة مناصب عسكرية وخدم في يوغوسلافيا السابقة في وحدة أردنية إماراتية، قبل تخرجه من جامعة هارفارد. وهو رياضي بارع وطيار مميز كوالده.

وتقاعد الأمير من الخدمة في القوات المسلحة الأردنية العام الماضي. ولعب مرض والده الملك حسين بالسرطان دورا مؤثرا على طموحاته.

وعندما توفي الملك الراحل في شباط/ فبراير 1999، كان حمزة أصغر من أن يخلفه.

وتولى العرش عبد الله، الابن الأكبر للملك حسين من زوجته الثانية الأميرة منى. وبناء على رغبة الملك الراحل سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد، واستمر الأمر كذلك مدة خمس سنوات إلى أن نُحي وسُمي الأمير حسين نجل عبد الله وليا للعهد سنة 2009.

وبرّر الملك عبد الله ذلك لأخيه في رسالة رسمية بأن منصب ولي العهد "الرمزي" يقيد حريته ويمنع تكليفه بمهام هو أهل لها. لكن الأمير حمزة بالتأكيد لا يرى الأمور بالطريقة نفسها.

وقال الأمير في مقطع فيديو أرسل إلى "بي بي سي" إنّ رئيس أركان الجيش زاره وأبلغه بأنّه "لا يُسمح لي بالخروج، وأنّي ممنوع من التواصل مع الناس أو لقائهم".

في ثاني تسجيل مصور له #الامير_حمزه بن الحسين يعلق على بيان رئيس الاركان الذي طُلب منه فيه "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن #الأردن " ينفي وجود "اي اجندة خارجية او مؤامرات من خلف الكواليس ويقول إنها أكاذيب الهدف منها التغطية على ما قال إنه تراجع في الوطن كل يوم" حسب تعبيره pic.twitter.com/ZLi1ZddxwI — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) April 3, 2021

وأضاف "أبلِغتُ بأنّي يجب أن لا أغادر المنزل وبأنّي أستطيع فقط زيارة العائلة، ولا أستطيع استخدام ‘تويتر‘ أو أتواصل مع أحد".

وأشار إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت لديه.

لكنّ الأمير أكّد أنّه لم يكن جزءًا من أيّ مؤامرة وأنّه "غير مسؤول" عن "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد في الخمس عشرة إلى العشرين سنة الماضية والتي تسوء".

وقالت "بي بي سي" إنّ مقطع الفيديو أرسل لها عن طريق محامي الأمير حمزة، في وقت أُعلِن فيه اعتقال رئيس سابق للديوان الملكي الأردني وآخرين "لأسباب أمنيّة".

الأمير حمزة بن الحسين وأخاه الملك عبد الله الثاني (عام 2001 "أ ب")

وأكّد الجيش الأردني، مساء السبت، أنّه طلب من الأمير حمزة "التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف" استقرار الأردن، لكنه نفى توقيف الأمير أو وضعه قيد الإقامة الجبرية.

لكن رغم كل شيء، يقول محلل سياسي تحدث لوكالة "فرانس برس" إن "دمه الملكي أنقذه أمس السبت من السجن. في الأسرة الحاكمة لا يُسجن أمير، لكن يتم تهميشه".