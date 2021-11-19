اختفاء لاعبة تنس صينية بعد اتهامها مسؤولا باغتصابها

أثار اختفاء آثار لاعبة التنس، بينغ شواي، ردود فعل دولية ورياضية بعد اتهامها مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الصيني باغتصابها، فيما هددت رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي أيه" بالانسحاب من الصين بسبب هذه القضية.

وكانت بينغ شواي، البالغة 35 عاما من العمر، قد اتهمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ غاولي، الذي كان خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 أحد أقوى السياسيين السبعة في الصين، بإجبارها على علاقة جنسية قبل 3 سنوات قبل أن يجعلها عشيقته.

وبقي هذا الاتهام منتشرا لفترة وجيزة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي في شبكة ويبو، وهي مرادفة لموقع "تويتر".

وحظرت الصين على الفور أي إشارة إلى هذا المنشور. ولم يتم التأكد ما إذا كانت بينغ شواي كتبته بنفسها أم لا.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي تواصل مع اللاعبة كما أنها لم تظهر علنا أو ترد على هذه الاتهامات.

من جانبها، طلبت الأمم المتحدة دليلا على أنّ الصينية المتوجة بلقب فئة الزوجي في بطولتي "ويمبلدون" و"رولان غاروس" بخير وطالبت "بإجراء تحقيق بشفافية كاملة في مزاعم الاعتداء الجنسي عليها".

ومنذ أن بدأ الحديث عن اختفاء أثر بينغ شواي، لم تقف رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي أيه" مكتوفة الأيدي ووصل بها الأمر الجمعة الى التهديد بالانسحاب من السوق الصيني رغم التبعات المالية لقرار من هذا النوع.

وطالبت "دبليو تي أيه" السلطات الصينية بدليل على أن اللاعبة في أمان، وقال رئيسها ستيف سايمون إن هناك احتمال للانسحاب الصين، الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تطور جديد الأربعاء، ظهرت رسالة منسوبة إلى شواي بينغ على وسائل الإعلام الحكومية تنفي فيها ما يُشاع عن اختفائها، زاعمة "أني أخلد للراحة في المنزل وكل شيء على ما يرام".

وأدت هذه الرسالة إلى ردّ من سايمون الذي شكك في مصداقية هذه الرسالة، قائلا "البيان الذي أصدرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم (الأربعاء) بشأن بينغ شواي يزيد من قلقي بشأن سلامتها ومكان وجودها".

وتابع "أجد صعوبة في تصديق أن بينغ شواي كتبت الرسالة الإلكترونية التي تلقيناها... أظهرت بينغ شواي شجاعة لا تُصدق في فضح الاعتداء الجنسي ضد مسؤول كبير سابق في الحكومة الصينية"، مطالبا "بدليل مستقل ويمكن إثباته على أنها بأمان".

وكشفت قناة "سي جي تي أن" الصينية الرسمية مساء، الأربعاء، عن رسالة إلكترونية منسوبة الى بينغ شواي، تُزعم أن اللاعبة أرسلتها إلى رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه"، من دون تأكيد صحة الرسالة.

وقالت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، إنها "مصدومة" بشأن مسألة بينغ، فيما أبدى المصنف أوّل عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والعديد من اللاعبين الآخرين في الأيام الأخيرة قلقهم حيال اللاعبة.

ومن المؤكد أن موقف رابطة المحترفات من قضية بينغ شواي سيثير حفيظة السلطات الصينية في سوق مربح استضاف 10 دورات من دورات "دبليو تي أيه" في 2019 قبل تفشي فيروس كورونا، تجاوزت فيها قيمة الجوائز المالية 30 مليون دولار.

وذكرت مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الأميركية أنّ الصين مسؤولة عن ثلث عائدات رابطة "دبليو تي أيه"، لكن سايمون اعتبر في تصريح لمجلة "تايم" بأن هناك مبالغة في هذه الأرقام مع الاعتراف في الوقت ذاته "أننا نعي بأن الكثير من العائدات قادمة من الصين".