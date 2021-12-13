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مجلة "تايم" الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 18:02

مجلة "تايم" الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام
إيلون ماسك (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

اختارت مجلة "تايم" الأميركية، اليوم الإثنين، رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء "سبيْس إكس"، إيلون ماسك، شخصية العام.

ويخلف أغنى رجل على هذا الكوكب مع ثروة تقدر بنحو 265,4 مليار دولار، وفق مجلة "فوربس"، رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

وماسك البالغ خمسين عامًا، يُعرف عنه أنه غريب الأطوار وكذلك برسائله السيالة على "تويتر"
حيث لديه أكثر من 66 مليون متتبع، إذ لا يعتبر رجل الأعمال من أصل جنوب أفريقي، الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية، شخصية توافقية.

وكتب مراسلو "تايم" عن رجل الأعمال الملياردير: "أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم".

كان عام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله. فقد فازت شركة "سبيْس إكس" بعقد حصري مع وكالة ناسا في نيسان/ أبريل لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وفي أيلول/ سبتمبر، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ، من دون رائد فضاء محترف على متنها.

يتحدث ماسك بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات القادمة.

وما زالت تسلا التي تجاوزت قيمتها السوقية 1000 مليار دولار في وول ستريت، في تشرين الأول/أكتوبر، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.

وقال ماسك في مقابلة مع تايم: "كان هدفنا مع تسلا دائمًا أن نضع نموذجًا يحتذى به في قطاع صناعة السيارات مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة".

وأطلق ماسك عبر تويتر قبل أسابيع قليلة، استطلاعًا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا. قال غالبية المشاركين إنهم يؤيدون ذلك.

منذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.

وعلى الصعيد الترفيهي، قدم في أيار/ مايو الماضي، البرنامج الترفيهي الشهير، "ساترداي نايت لايف" على قناة إن بي سي.

وعلى شبكته الاجتماعية المفضلة، يروج ماسك بشكل متكرر لبعض العملات المشفرة، بما في ذلك دودجكوين Dogecoin، وتتسبب تغريداته في أحيان كثيرة في إحداث تغيرات قوية في الأسعار.

تمنح مجلة تايم لقب "شخصية العام" منذ عام 1927. وآخر رئيس شركة أميركي حصل على اللقب هو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز (سابقًا فيسبوك) مارك زاكربرغ في عام 2010.

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#مجلة "تايم"
#تسلا
#سبيْس إكس
#إيلون ماسك
#رجل العام

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