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وفاة الملحّن اليوناني فانغيليس صاحب موسيقي فيلمَي "بلايد رانر" و"تشاريوتس أوف فاير"

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 11:40

وفاة الملحّن اليوناني فانغيليس صاحب موسيقي فيلمَي "بلايد رانر" و"تشاريوتس أوف فاير"
الملحن خلال مؤتمر صحافي عام 2001 ("أ ب")
عرب ٤٨

توفي الملحّن اليوناني الشهير فانغيليس باباثاناسيو المعروف بفانغيليس عن عمر يناهز 79 عاما، بحسب ما أعلن مساء الخميس رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناعيا صاحب الموسيقى التصويرية لفيلمي "بلايد رانر" و"تشاريوتس أوف فاير".

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر "تويتر": "فانغيليس باباتاناسيو لم يعد بيننا"، معتبرا أن "عالم الموسيقى خسر (الفنان) العالمي فانغيليس".

وكان فانغيليس العصامي يُعتبر رائد الموسيقى الإلكترونية، واستلهم في أعماله الطبيعة والإنجيل والهندسة المعمارية المستقبلية الطابع واستكشاف الفضاء وحركة أيار/ مايو 1968 الطالبية.

وحصلت الموسيقى التي وضعها لفيلم "تشاريوتس أوف فاير" على جائزة أوسكار متقدمة على تلك التي لحّنها جون ويليامس عن أول أفلام سلسلة "إنديانا جونز" عام 1982.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن محاميه قوله: "ببالغ الأسى نعلن وفاة اليوناني العظيم فانغليس باباثاناسيو في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 17 ايار/ مايو".

وأشار عدد من وسائل الإعلام اليونانية إلى أن فانغيليس الذي كان يعيش متنقلا بين باريس ولندن وأثينا توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا في فرنسا.

ومن بين الأعمال الموسيقية التي ألفها لأكثر من عشرة أفلام سينمائية، موسيقى فيلم كوستا غافراس "ميسينغ"، وفيلمي "بيتر مون" لرومان بولانسكي و"ألكساندر" لأوليفر ستون.

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#الملحّن اليوناني فانغيليس
#فانغيليس
#الموسيقى التصويرية

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