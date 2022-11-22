وفاة الموسيقار والكاتب المسرحي اللبناني روميو لحّود

غيّب الموت المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود، عن 92 عامًا، على ما أعلن أحد أفراد عائلته، صباح الثلاثاء، عبر الشبكات الاجتماعية.

ونشر نجل شقيقته الممثل عصام مرعب صورة للراحل على حسابه عبر إنستغرام أرفقها بتعليق بالإنجليزية جاء فيه: "ارقد بسلام يا أبي الثاني وخالي وموجّهي...ارقد بسلام أيها الأسطورة. ارقد بسلام روميو لحود. أحبك".

وُلِد لحّود في بلدة حبالين في قضاء جبيل، درس هندسة الديكور في جامعة "موزار" لكنّه تحول لدراسة "سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا.

بدأت مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعدّ أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان". وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

وهو أول من أطلق "المسرح الدائم" في لبنان عبر الاستعراض الضخم "موّال" الذي استمر عرضه لمدة أحد عشر شهرًا.