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وفاة وديع نجل جورج وسوف

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 10:05

وفاة وديع نجل جورج وسوف
جورج وسوف وابنه وديع
عرب ٤٨

توفي نجل الفنان السوري، جورج وسوف، البِكر، فجر اليوم السبت، وفق ما أعلن "أبو وديع" في منشور على حسابه في "تويتر".

وصُدم الوسط الفني السوري والعربي، فجر اليوم، بخبر وفاة وديع وسوف ابن الفنان السوري "سلطان الطرب"، نتيجة عملية جراحية في المعدة.

وصدر خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تصغير للمعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وبالرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته. وشارك فنانون عرب التعاز بوفاة نجل زميلهم الفنان أبو وديع.

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#سلطان الطرب
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#وفاة وديع وسوف

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