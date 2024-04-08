فرنسا: ضبط 70 كيلوغرام من الحشيش في منزل رئيسة بلديّة

نفّذت قوّات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنيّة للقضاء على تجارة المخدّرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسيّة...

أعلنت السلطات الفرنسيّة الأحد أنّ قوّات الأمن أوقفت في بلدة شرقيّ البلاد رئيسة البلديّة واثنين من أشقّائها بعدما ضبطت في منزلها 70 كلغ من الحشيش.

وقال المدّعي العامّ هوغ دو فيلي لوكالة إنّ رئيسة بلديّة أفالون منذ عام 2021، أوقفت بعد أن دهمت قوّات الأمن منزلها ومكان عملها في إطار تحقيق بدأته قبل أسابيع عدّة في عمليّات اتّجار بالمخدّرات في البلدة الصغيرة البالغ عدد سكّانها ستّة آلاف نسمة.

وأوضح المدّعي العامّ أنّ المحقّقين فتّشوا المنزل ومبنى البلديّة والصيدليّة الّتي تعمل فيها كونها صيدلانيّة، لكنّه لم يحدّد كمّيّة المخدّرات الّتي عثروا عليها في منزلها.

لكنّ مصدرًا مطّلعًا على سير التحقيق قال إنّ قوّات الأمن ضبطت في منزلها 70 كلغ على الأقلّ من الحشيش.

وبحسب المدّعي العامّ فإنّ ما مجموعه سبعة أشخاص تمّ توقيفهم على ذمّة التحقيق في هذه القضيّة واثنان من أشقّائها.

وأضاف أنّ التحقيق أفضى أيضًا إلى ضبط 983 غرامًا من الكوكايين و7000 يورو نقدًا ونحو 20 سبيكة ذهبيّة.

ونفّذت قوّات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنيّة للقضاء على تجارة المخدّرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسيّة.