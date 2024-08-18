وفاة الممثل الفرنسي آلان ديلون عن 88 عاما

أعلن الأبناء الثلاثة للممثل الفرنسي آلان ديلون، صباح الأحد، في بيان وفاة والدهم أيقونة السينما الفرنسية عن عمر ناهز 88 عاما.

توفي النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون عن عمر ناهز 88 عاما، على ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن أبنائه الثلاثة، صباح اليوم، الأحد.

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وقال الأبناء في بيان مشترك إنّ "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته (...) التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".

وأوضحوا أنّ الممثل توفي "في الساعات الأولى من الليل".

(Getty Images)

وتصدر ديلون عناوين الأخبار في صيف 2023 عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد المعاونة المنزلية للنجم هيرومي رولان، التي يُقال أحيانا إنها شريكته، متّهمين إياها بـ"استغلال ضعف" والدهم.

ثم اندلع نزاع عائلي بين أبناء ديلون وصل إلى أروقة القضاء وتناولته وسائل الإعلام، على خلفية الحالة الصحية للنجم الذي كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية وأصيب بجلطة دماغية عام 2019.

وفي أيار/مايو 2019، عاد إلى السجادة الحمراء ضمن مهرجان كان السينمائي ليتسلم سعفة ذهبية فخرية.

وقال حينها نجم "بيربل مون" (1960) الذي حقق بفضله نجومية عالمية و"روكو أند هيز براذرز" (1960) و"ذي ليبورد" (1963) و"ذي سويمينغ بول" (1969)، "إنه كتكريم بعد الوفاة، ولكن في حياتي".