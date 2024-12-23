ترامب يردّ على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسًا" للولايات المتّحدة

أصبح نفوذ ماسك على الجمهوريّين وترامب محور هجوم الديموقراطيّين على خصومهم السياسيّين، وسط تساؤلات عن كيفيّة تمكّن مواطن غير منتخب من التمتّع بهذا القدر من السلطة والنفوذ...

أكّد الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب الأحد أنّ حليفه إيلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسًا للولايات المتّحدة؛ لأنّه "لم يولد في هذا البلد"، وذلك ردًّا منه على تساؤلات بشأن النفوذ السياسيّ المتزايد لرئيس منصّة "إكس".

وقال ترامب خلال تجمّع حاشد في فينيكس بولاية أريزونا "لن يصبح (ماسك) رئيسًا، يمكنني أن أقول لكم ذلك".

وأضاف متوجّهًا إلى الحشد "أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد"، في إشارة إلى رئيس شركة تيسلا وسبيس إكس الّذي ولد في جنوب إفريقيا، وحصل على الجنسيّة الأميركيّة.

وتابع ترامب "أحبّ أن أكون برفقة أشخاص أذكياء"، مؤكّدًا أنّ ماسك لا يعمل على "استلام الرئاسة".

وكان ترامب يردّ بذلك على منتقديه ولا سيّما من المعسكر الديموقراطيّ الّذين وصفوا في الأيّام الأخيرة أغنى رجل في العالم بأنّه "الرئيس ماسك" نظرًا إلى مدى حضوره على الساحة السياسيّة إلى جانب الرئيس المنتخب.

وأصبح نفوذ ماسك على الجمهوريّين وترامب محور هجوم الديموقراطيّين على خصومهم السياسيّين، وسط تساؤلات عن كيفيّة تمكّن مواطن غير منتخب من التمتّع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.