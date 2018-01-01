عام 2017: "الأكثر أمانا لركاب الطائرات"

ذكرت شبكة سلامة الطيران، أن سنة 2017 من المتوقع أن تحصل على لقب "الأكثر أمانا لركاب الطائرات" في التاريخ، بعدما سجلت حوادث الطائرات في هذه السنة تراجعا كبيرا، مقارنة مع السنة التي قبلها.

وفي عام 2016، سجلت "شبكة سلامة الطيران" 16 حادثا من هذا النوع أسفروا عن مقتل 303 شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في عشية العام الجديد، تم تسجيل فترة قياسية بلغت 398 يوما لم تتورط خلالها شركة خطوط جوية تشغل طائرات ركاب في أي حادث، كما يمر اليوم 792 يوما بدون وقوع حادث لطائرة مدنية يسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المنظمة، هارو رانتر، إنه منذ عام 1997، يتراجع متوسط حوادث الطائرات بشكل ثابت ومستمر، وهو ما يعود للجهود المستمرة الدافعة إلى السلامة من جانب منظمات الطيران الدولية مثل "إيكاو" (المنظمة الدولية للطيران المدني) و"إياتا" (اتحاد النقل الجوي الدولي) ".

وشهد عام 2017 خمسة حوادث لطائرات شحن وأربعة حوادث لطائرات ركاب، وذكرت المنظمة أنه "نظرا لأن الإجمالي المتوقع للرحلات الجوية على مستوى العالم خلال العام هو 36.8 مليون رحلة، فإن معدل الحوادث هو حادث طائرة ركاب لكل 9.2 مليون رحلة.

وسجلت المنظمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، تسع حوادث طيران قاتلة هذا العام أمس الأحد (31 كانون الثاني/ ديسمبر 2017)، والتي أودت بحياة 67 شخصا 32- راكبا و35 شخصا على الأرض.