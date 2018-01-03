تعطل حركة للقطارات في ألمانيا بسبب بقرة!

قالت وسائل إعلام ألمانيّة اليوم الثلاثاء، إنّ قطارات سريعة، أجبرت على التوقف بالقرب من مدينة بول الألمانيّة، وذلك بسبب هرب بقرة من مسلخ قريب، وتعطيلها لحركة القطارات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن البقرة ظلت فوق القضبان لأكثر من ساعة. إلا أن محاولة هروب البقرة كانت بلا جدوى، حيث تم استدعاء صياد لحل الأمر.

وتوقف القطار السريع، في حوالي الساعة الخامسة صباحا (الرابعة بتوقيت جرينتش)، لتفادي صدم البقرة.

وحدثت الواقعة عند قطاع راينتالبان للسكك الحديدية، وهو أحد أهم وصلات حركة نقل السكك الحديدية الأوروبية، بين الشمال والجنوب.

وتسببت البقرة بتوقف حركة القطارات فوق القضبان، وبتأخر 14 قطارا عن موعده وتأخر حركة القطارات 320 دقيقة في المجموع.