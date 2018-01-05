ألمانيا: دعوات لتأسيس هيئة لبحث شكاوى الممثلات من التحرش

ازدادت مؤخراً المطالب بتأسيس هيئة للتحقيق في شكاوى التحرش ضد الممثلات في ألمانيا، بعد نشر تقارير عديدة حول هذا الأمر.

وقالت رئيسة قسم مكافحة التمييز بالحكومة الألمانية كريستينا لودرز: "حتى في ألمانيا تُرك الممثلون والممثلات ممن عانوا وعانين من التحرش الجنسي وحيدين/ وحيدات دون تأييد من أي طرف".

وأضافت لودرز، أن تأسيس هيئة لبحث الشكاوى أمر مهم، حتى يتم التوصل إلى هدف يتمثل في عدم السماح بالمضايقات الجنسية.

وتابعت لودرز: "لقد طال امتعاض الجالسين على أريكة التمثيل أطول مما يجب"، مشيرة إلى أن حالة المخرج والمنتج السينمائي الأميركي الشهير هارفي واينشتاين والجدل حول هاشتاغ "أنا أيضاً"، سلطت الضوء على أن الممثلات والممثلين يتعرضون جميعاً لخطر أكبر من المضايقات الجنسية في مكان العمل، وأوضحت أن هناك تقصيراً في التعامل مع شكاوى المضايقات في مكان العمل، كما ينص عليه القانون، ولا بد من تأسيس هيئة مستقلة.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر، مقالة اتهمت فيها المخرج والمنتج السينمائي الأميركي الشهير هارفي واينشتاين بممارسات واعتداءاته جنسية على عدد من ممثلات هوليوود.