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475 محاولة انقلابية شهدها العالم منذ عام 1950

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 23:40

475 محاولة انقلابية شهدها العالم منذ عام 1950
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

وفق بحث أجراه عالم الاجتماع والمؤرخ التركي، إسماعيل أوز، شهد العالم 475 محاولة انقلابية، منذ عام 1950، وصلت 236 محاولة منها إلى السلطة، فيما باءت 239 محاولة بالفشل.

وبحسب التقرير الذي أعلن عنه أوز، فإن أول محاولة انقلابية في التاريخ البشري، وقعت في 2350 قبل الميلاد، في العراق على يد الملك سرجون الأكدي، ملك الدولة الآكدية.

ومنذ ذلك العصر لم تنقطع سلسلة الانقلابات والإطاحة بالسلطة بالقوة، في الدول والممالك التي أنشأها البشر على وجه المعمورة.

وأشار أوز إلى أنّ تركيا تقع، على "خط صدع الانقلابات في العالم"، قائلا: "نحن لا نقع على خط صدع الزلازل فحسب بل على خط صدع الانقلابات. لم تشهد أوروبا انقلابا طيلة السنوات الخمسين الماضية، ونجد أنّ 475 انقلابا وقع منذ عام 1950 كان معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية".

وعند الحديث عن تركيا، لفت عالم الاجتماع، أنّ الانقلابات بدأت في البلاد بعد عام 1950، وأشار إلى أنّ الدولة العثمانية شهدت إزاحة 12 سلطانا عن العرش.

وأكد أنّ كافة الانقلابات في الدولة العثمانية، والجمهورية التركية، كانت تنفذ من قبل الجناح العسكري.

وبين أوز، أنّ تركيا شهدت 6 محاولات انقلابية، بعد عام 1950، نجحت ثلاث منها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#انقلاب عسكري
#انقلابات

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