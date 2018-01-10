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حملة أمنية واسعة ضد عناصر المافيا في ألمانيا وإيطاليا

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 10:20

حملة أمنية واسعة ضد عناصر المافيا في ألمانيا وإيطاليا
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 11 شخصاً مشتبه بانتمائهم لعصابات المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" خلال حملة مداهمات ضد هذه العصابات في عدد من الولايات الألمانية.

وأوضح المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، أمس الثلاثاء، بمدينة فيسبادن أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 36 و61 عاماً، وأنه تم إلقاء القبض عليهم في ولايات بادن-فورتمبرغ وبافاريا وهيسن وكذلك شمال الراين-فيستافليا.

وأضاف أنهم متهمون بالابتزاز وغسيل الأموال وجرائم أخرى.

وفي سياق متصل، أجرت قوات الأمن الإيطالية، بالتنسيق مع الشرطة الألمانية، مداهمات في عدة مناطق بإيطاليا وتم من خلالها القبض على 160 شخصاً. وذكر بيان قوات كارابينييري شبه العسكرية أن العملية فككت عصابة رئيسية من جماعة "ندرانجيتا" للجريمة المنظمة المتمركزة في منطقة كالابريا الجنوبية.

وتابع، أن عصابات أسرتي فاروا ومارينكولا تسللت إلى عالم الأعمال في الدولتين خاصة الأعمال المتعلقة بالنبيذ والأغذية وجمع القمامة وتنظيم الجنازات. وجرت مصادرة نحو 50 مليون يورو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مافيا
#إيطاليا
#ألمانيا

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