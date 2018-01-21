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إندونيسيا:طعن إنسان غاب معرض للانقراض وإطلاق النار عليه

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 17:22

إندونيسيا:طعن إنسان غاب معرض للانقراض وإطلاق النار عليه
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

ذكر "المركز الإندونيسي لحماية إنسان الغاب"، أن حيوانا من هذه الفصيلة المعرضة بشدة للانقراض، كان قد عُثر عليه نافقا في مقاطعة كاليمانتان الوسطى يوم الإثنين الماضي، نفق قبل ثلاثة أيام من ذلك التاريخ جراء جروح ناجمة عن طلق ناري قبل قطع رأسه.

وسبق أن قالت السلطات إن أحد القردة العليا، تلقى عدة طعنات فيما يبدو في أحدث حالة نفوق غير طبيعية لإنسان الغاب في جزيرة بورنيو موطنه الطبيعي.

وقال مدير حماية المواطن الطبيعية بالمركز، إن الشرطة والمركز توصلا بعد تشريح الجثة، إلى أن 17 طلقة من بندقية هواء موجودة في جيفة إنسان الغاب، وهو ذكر، "تثبت" أنه نفق بسبب الإنسان.

وأضاف في بيان على موقع المركز الإلكتروني "نعتقد بشكل كبير أن إنسان الغاب هذا نفق بسبب تعرضه لطلقات نارية من بندقية هواء اخترقت قلبه ورئتيه ومعدته".

ويقدر صندوق "ورلد وايلد لايف"، أن بالعالم 104 آلاف و700 حيوان من فصيلة إنسان الغاب الذي موطنه جزيرة بورنيو والمعروف بوجهه العريض وفرائه البني الداكن.

وفي إندونيسيا، مساحات شاسعة من مزارع زيت النخيل أو البن على أراضي غابات أزيلت، ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إنها غالبا ما تتعدى على النظام البيئي وتخل به. ويقوم العاملون في المزارع أحيانا بأسر أو قتل الحيوانات.

وتظهر بيانات من مركز حماية إنسان الغاب أن أكثر من 15 حيوانا، من إنسان الغاب قتلها الإنسان أو عثر عليها نافقة في ظروف غير طبيعية منذ 2011.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنسان غاب
#إندونيسيا

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