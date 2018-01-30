ليونور... وريثة لعرش إسبانيا في سن 12 عاما

سمى ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، ابنته ليونور البالغة 12 عاما وريثة للعرش وقلدها الوشاح الذهبي، وذلك خلال بعيد ميلاده الخمسين.

ووصف متحدث باسم القصر الملكي هذا الحدث بأنه "ذو أهمية تاريخية للملك ووريثة العرش".

وكتب رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي، على "فيسبوك" أنه تعبير عن "استمرارية النظام الملكي البرلماني في إسبانيا".

ويأتي الحفل في خضم النزاع السياسي بين مدريد وبرشلونة، حيث يحاول الانفصاليون تنصيب رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوغديمونت، مجددا، رئيسا للإقليم، رغم أنه مهدد بالتوقيف بتهمة "العصيان".

وقدم الملك فيليبي للأميرة نموذجاً مصغراً من ياقة "الوشاح الذهبي"، وهو أعلى وسام تشريفي في المملكة استحدث في 1430. وقال "يجب أن توجه أعمالك بحس عال من الكرامة والقدوة والصدق والنزاهة والأنفة والتضحية (...) وبإخلاصك الكامل لوطنك وشعبك".