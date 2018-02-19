ترامب ينتقد أوبرا وينفري: آمل أن تخوض الانتخابات لتُهزَم كالآخرين

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على تويتر مساء أمس الأحد، بسبب فقرة من برنامج "60 دقيقة"، الذي تعرضه قناة سي.بي.إس، وقال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وكتب ترامب على تويتر يقول "شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة. الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة. آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين".

وأدارت وينفري، نقاشا مع 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين من مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيجان، حيث تناول النقاش عددا كبيرا من الموضوعات، دارت حول العام الأول من حكم ترامب.

وامتدح أحد ضيوفها في البرنامج، ترامب، قائلا "أحبه أكثر يوما بعد يوم"، في المقابل، شكك أحد الضيوف في اتزانه قائلا "كل ما يفعله هو الاستئساد على الناس".

ولم تدلِ وينفري بأي تصريح سواء لصالح ترامب أو ضده في البرنامج. لكنها وجهت أسئلة تتراوح بين ما إذا كانت البلاد أصبحت في حال أفضل اقتصاديا وما إذا كان الاحترام الذي تتمتع به أمريكا يتآكل على مستوى العالم.

وقالت وينفري للعديد من وسائل الإعلام، ومنها إنترتينمنت ويكلي إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة لكنها كانت قد فكرت في الأمر بعد انتشار التكهنات بذلك في الإعلام في الفترة الأخيرة.