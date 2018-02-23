طلب وظيفة بتوقيع ستيف جوبز قبل تأسيس "آبل" يطرح في مزاد

تعرض دار مزادات أمريكية الشهر المقبل طلب وظيفة قدمه ستيف جوبز قبل أكثر من 40 عاما يعكس طموحات مؤسس شركة أبل للعمل في محال التكنولوجيا وتصميم البرمجيات.

وقالت دار مزادات "آر.آر" في بوسطن يوم الخميس إن القيمة الأولية للطلب تقدر بنحو 50 ألف دولار وهو في ورقة واحدة تعود إلى عام 1973 وبها أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم. ومكتوب في خانة الاسم "ستيف جوبز" وفي خانة العنوان كتب "كلية ريد" وهي كلية في أوريجون درس فيها جوبز لفترة قصيرة.

وكتب جوبز في خانة "القدرات الخاصة" مهندس تقني أو مصمم برمجيات. وكتب اسم شركة "هيوليت-باكارد" الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا باعتبارها مرجعا عند السؤال عنه.

ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.

وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا. وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما.

وسيعرض طلب الوظيفة في مزاد خلال الفترة من الثامن حتى 15 من آذار/ مارس.

وستعرض مقتنيات أخرى لجوبز في نفس المزاد وهي كتاب إرشادات لاستخدام نظام تشغيل "ماك أو.إس إكس" وقعه جوبز في 2001 وتقدر قيمته بنحو 25 ألف دولار، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 تقدر قيمتها بنحو 15 ألف دولار بها صورة لجوبز وعنوان يقول "آيفون جديد وأسرع سيباع بمبلغ 199 دولارا".