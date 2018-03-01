شخص بهوية مسروقة يُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

رشَّح شخص يستخدم هوية مسروقة، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسّلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" اليوم الخميس.

وقال الأمين العام للجنة، أولاف نيولستاد: "كل عام نحصل على الكثير من الترشيحات غير الصحيحة، ولكن هذه ليست صحيحة، لأن من يقومون بالترشيح ليسوا مؤهلين لذلك"، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى الذي يقدم فيها ترشيح زائف "عن طريق انتحال هوية شخص آخر".

وكان مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام، هنريك أوردال، قد أوضح في وقت سابق، أن ترامب تم ترشيحه لجائزة السلام لعام 2018 ولكنه قال إن الترشح "مازال يفتقر إلى تبريرات أكاديمية قوية".