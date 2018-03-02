إجلاء الآلاف في كاليفورنيا تحسّبا لانهيارات أرضية

دفع التهديد بوقوع انهيارات طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي، السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى إصدار أوامر إجلاء لنحو 30 ألف شخص يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة يوم التاسع من كانون الثاني، والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث، إنه من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة صباح اليوم الجمعة، وأضافت أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم السبت.

وأقام الصليب الأحمر الأميركي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.