محكمة بريطانية تُدين رجلا حاول إنشاء "جيش من المتطرّفين"

أدانت محكمة بريطانية، أمس الجمعة، رجلا استغل عمله في إحدى المدارس في تجنيد "جيش" من الأطفال، بهدف "شن هجمات إرهابية".

وحاول عمر أحمد حقي "25 عاما" دفع أعداد كبيرة من الأطفال إلى التطرف، من أجل استغلالهم في ارتكاب "هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن"، وفق بيان للشرطة البريطانية.



وعمد حقي، المواطن البريطاني من شرق لندن، إلى عرض فيديوهات على الأطفال، خلال فترة تعليم ديني بعد الدراسة العادية، تتضمن "عنفا إرهابيا متطرفا"، كما جعلهم "يمثلون دور إرهابيين" يطعنون ضباط شرطة.

وأدين مع حقي في محكمة أولد بايلي في لندن، شريكاه: أبو طاهر مأمون "29 عاما" ومحمد عبيد "27 عاما".

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دين هايدون: "كان حقي رجلا خطيرا، استلهم الهجمات التي حدثت في أوروبا، وأراد أن يدبر عدة هجمات في وقت واحد، تستخدم فيها الأسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل أناس أبرياء".

وأضاف "استعدنا عددا من كتب التدريب من منزله، وكان واضحا من ملاحظاته التي دوّنها أن خطته كانت طويلة الأمد". وتابع: "هو اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، في الوقت الذي قدّر فيه أنه سيكون قد انتهى من تدريب وامتلاك جيش من الجنود، بينهم أطفال".