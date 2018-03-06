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أسطورة السلة كوبي براينت يحصد الأوسكار!

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 15:06

أسطورة السلة كوبي براينت يحصد الأوسكار!
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

بعد حصده للألقاب في منافسات السلة الأميركية، وتحوّله إلى أسطورة فريق لوس أنجليس ليكرز، ها هو النجم كوبي براينت، يدخل التاريخ مجددا من أوسع الأبواب وهذه المرة في حفل جوائز "الأوسكار" لأول مرة خلال مسيرته العملية.

وحصد نجم السلة الأميركية براينت جائزة "أوسكار" عن فيلم اعتزاله القصير "عزيزتي كرة السلة"، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق لوس أنجليس ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها في عام 2015.

وأمسى براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل "الأوسكار"، وهو الذي حقق ستة ألقاب لدوري كرة السلة الأميركية، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجليس ليكرز وثالث أفضل المسجلين في السلة الأميركية تاريخيا برصيد 33 ألفا و643 نقطة.

وخلال استلامه لجائزة "الأوسكار"، قال أسطورة فريق لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت: "كلاعب كرة سلة، علينا أن نسكت ونراوغ على أرض الملعب، لكنني فخور بأنني قمت بأشياء إضافية. شكرا لكم على هذه الجائزة، إنه فخر كبير لي".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كوبي براينت
#السلة الأميركية
#لوس أنجليس ليكرز
#الأوسكار

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