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البريطانيون أغنى سكان الاتحاد الأوروبي والبلغاريون أفقرهم

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 12:11

البريطانيون أغنى سكان الاتحاد الأوروبي والبلغاريون أفقرهم
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضحت دراسة لمعدلات ثروات سكان الاتحاد الأوروبي، أن أغنى سكان الاتحاد هم المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن، بينما تبين أن أفقرهم هم القاطنون في شمال غرب بلغاريا.

وأجرى الدراسة، معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات، حيث توصلت الدراسة إلى أن السكان المقيمين في غرب العاصمة البريطانية لندن، أثرى بست مرات مقارنة مع متوسط ثراء الأوروبيين، فيما تبين أن سكان شمال غرب بلغاريا هم أفقر بثلاث مرات من هذا المعدل.

وأشار المعهد في بيان إلى وجود "فوارق كبيرة في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء".

وقارن المعهد، منطقة بمنطقة، إجمالي الناتج المحلي للفرد مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في الأسعار بين المناطق المختلفة.

ويقطن أثرى السكان في الاتحاد الأوروبي في الأحياء الواقعة في غرب لندن حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 611 % من المعدل في الاتحاد الأوروبي.

ويلي هؤلاء سكان لوكسمبورغ 257 % وجنوب شرق إيرلندا 217 % ثم العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة هامبورغ الألمانية 200 % لكل منهما.

وفي 2016، كانت 19 منطقة تسجل معدلا لإجمالي الناتج المحلي للفرد يتخطى بنسبة 50 % أو أكثر المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وخمس من هذه المناطق موجودة في ألمانيا وثلاث أخرى في بريطانيا واثنتان في النمسا وواحدة في كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمارك وإيرلندا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا والسويد إضافة إلى لوكسمبورغ وفق "يوروستات".

في الجانب الآخر، يمثل إجمالي الناتج المحلي للفرد 29 % من المعدل السائد في الاتحاد الأوروبي في منطقة سيفيروزابادن في شمال غرب بلغاريا، و33 % في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي و34 % في منطقتين بلغاريتين أخريين، فيما تبلغ النسبة 36 % في شمال شرق رومانيا، وهي المناطق الأكثر فقرا في القائمة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاتحاد الأوروبي
#بريطانيا
#بلغاريا
#الغنى والفقر

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