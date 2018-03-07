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بيعُ رسائل لآينشتاين في مزاد بالقدس

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 13:03

بيعُ رسائل لآينشتاين في مزاد بالقدس
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

بيعت رسالة كتبها ألبرت آينشتاين إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته في مزاد يوم الثلاثاء ومعها رسائل أخرى تركها الفيزيائي الشهير.

وجاء في الرسالة التي كتبها بالألمانية ووقع عليها وتحمل تاريخ تشرين الأول/ أوكتوبر 1921: "إلى الباحثة العلمية التي نمت تحت قدميها وجلست لمدة يومين كاملين كتذكار حميم". وبيعت الرسالة مقابل 6100 دولار في مزاد دار وينرز للمزادات والمعارض في القدس.

وقالت الدار إن آينشتاين الذي كان يبلغ من العمر وقتها 42 عاما وفاز بعدها بفترة قصيرة بجائزة نوبل كتب الرسالة إلى إليزابيتا بيتشيني طالبة الكيمياء التي تصغره بواحد وعشرين عاما وكانت تعيش في الطابق التالي لشقة شقيقته ماجا في فلورنسا.

وكتبت الدار على موقعها إنه خلال زيارة إلى المدينة "كان آينشتاين مهتما بشدة بمقابلة الفتاة لكنها كانت انطوائية وشديدة الخجل لدرجة تعذر معها أن تقابل شخصا شهيرا".

وبيع أيضا في المزاد، رسالة بتاريخ 1928 قالت الدار إن آينشتاين لخص فيها أفكاره عن "المرحلة الثالثة لنظرية النسبية".

كما بيعت رسالة تشجيع كتبها آينشتاين بالإنجليزية عام 1946 إلى أميركي شارك في الحرب العالمية الثانية وتطلع أن يصبح عالما. وسجلت الرسالة 6100 دولار أيضا.

وفي تشرين الأول الماضي، باعت الدار رسالة أخرى لآينشتاين لخص فيها مفهومه عن السعادة عام 1922 بعدما علم بفوزه بنوبل وسجلت 1.3 مليون دولار.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آينشتاين
#مزاد علني
#رسالة آينشتاين
#النسبية

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