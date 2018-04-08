الدول العربية تقر إصدار طابع "القدس عاصمة دولة فلسطين"

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، علام موسى، إن اللجنة العربية الدائمة للبريد صادقت على إصدار طابع بريدي يحمل عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في جميع الدول العربية، خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية والأميركية على المدينة.

وجاءت المصادقة خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في عُمان، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين المقدم من وزارة الاتصالات.

وشكر موسى كافة الدول العربية على دعمها ووقوفها الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، معتبرًا هذه المبادرات دليل وقوف إلى جانب الثوابت الوطنية، وعدم القبول بالتفريط بذرة تراب للمدينة المقدسة التي هي مكان عربي وإسلامي ومعلم ديني وسياحي مهم، ويعد صمام الأمان للمنطقة بأسرها.

واعتبر الإجماع العربي على استصدار الطابع الرمزي والسيادي وكل كلمات الدعم والمناصرة خلال أعمال الاجتماع الذي كانت قضية فلسطين، ولا سيما البريد الفلسطيني ضمن أبرز محاوره، دليل على مكانة فلسطين ومكانة القدس وهويتها العربية والإسلامية.

وتصدر وزارة الاتصالات مجموعة طوابع بريدية سنويًا تحمل معاني ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية لها أهمية كبيرة في تسليط الضوء على مناسبات وطنية ودينية وثقافية تخص فلسطين، إضافة إلى تجسيد الواقع الفلسطيني بما تمثله الطوابع من سفير لفلسطين يجوب العالم وبما تعكس من موروثه الثقافي وانطباعاته وحضارته.