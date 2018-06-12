انتحار طالب مصري من أعلى برج القاهرة

قالت وسائل إعلام مصرية إن شابًا مصريًا انتحر، يوم أمس الإثنين، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، أحد أبرز معالم العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها بوابة صحيفة "الجمهورية"، أن المنتحر طالب يُدعى جرجس يوسف (19 سنة)، وسقط جسده على سطح مبنى مجاور للبرج.

وقالت مصادر إن الشرطة تحقق في الواقعة وتُحاول اكتشاف سبب الانتحار.

وهذه ليست الواقعة الأولى لانتحار شخصٍ من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة، إذ انتحر شابان مصريان، أحدهما طالب، في عامي 2012 و2015.

وفي نيسان الماضي، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية، أُجريت على عيّنة من 10 آلاف و648 طالبًا وطالبة، تراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، أن 21.5 بالمائة من طلاب المرحلة الثانوية في مصر يفكرون؛ في الانتحار.

وحذَّرت السلطات المصرية، قبل أشهر، من لعبة إلكترونية تعرف باسم "الحوت الأرزق"، إذ أدت إلى انتحار مراهقين في عدد من الدول، بينها مصر.