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مدينة سويدية تفرض على المتسولين الحصول على ترخيص

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 18:21

مدينة سويدية تفرض على المتسولين الحصول على ترخيص
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صادق المجلس البلدي في مدينة إسكيلستونا في السويد، على مرسوم يشترط على المتسولين الحصول على ترخيص، بهدف إحصاء السكان المعوزين ورصد عمليات الاتجار المحتملة، بحسب ما أوردته الإذاعة السويدية العامة.

وتضمَّن نص المرسوم الذي اعتمد بالغالبية المطلقة "الحصول على إذن من الشرطة لجمع المال، إلزامي في بعض المناطق الجغرافية".

وهذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن يكلف الحصول على الترخيص مبلغ 150 كورونة (17 دولار).

ولا يرمي المرسوم إلى عرقلة أنشطة التسول بل السماح للجمعيات وأجهزة المساعدة الاجتماعية التواصل مع الفقراء على ما قال مروجوه "ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم" في حال الضرورة.

لكن يجب أن يحصل المرسوم على موافقة سلطات المقاطعة وقد يعتبر مخالفا للدستور.

وفي مدينة إسكيلستونا البالغ عدد سكانها 69 ألف نسمة والواقعة على بعد حوالي مئة كيلومتر غرب ستوكهولم، كما في مدن أخرى في السويد، يتسول غجر رومانيا وبلغاريا في الشوارع منذ سنوات.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السويد
#المتسولون

من عرب 48

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