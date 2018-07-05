مصرع ملياردير صيني بسبب صورة بفرنسا!

لقي ملياردير صيني مصرعه إثر سقوطه من مكان مرتفع، عندما طلب من عائلته التقاطَ صورة تذكارية له أثناء رحلة عمل إلى جنوبي فرنسا.

وأفادت الشرطة الفرنسية في بيان، بأن وانغ جيان الشريك المؤسس لمجموعة "HNA" الصينية، لقي مصرعه في 3 تموز الجاري، في حادث سقوط بمدينة بروفانس جنوب شرقي فرنسا، بحسب ما ذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن بان (57 عاما) كان يقف أعلى جدار يبلغ ارتفاعه 15 مترا في قرية بونيو، بالقرب من أفينيون، وهي منطقة في مدينة بروفانس معروفة بطبيعتها الخلابة، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين. لكن الرجل الذي كانت عائلته تستعد لالتقاط صورة تذكارية له، سقط أرضا ليلقى حتفه على الفور.

وتبلغ ثروة بان 1.7 مليار دولار، وساهم عام 1993 في إنشاء "HNA" رابع أكبر شركة طيران في الصين، ثم توسعت الشركة بعد ذلك لتصبح مجموعة تنشط في مجالات أخرى بينها الفندقة والعقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجيستية.