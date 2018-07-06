ما الهديّة التي أرسلها ترامب لزعيم كوريا الشمالية؟

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هديةً طريفة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي يزور كوريا الشمالية اليوم.

والهدية عبارة عن قرص مدمج "CD" مسجّل عليه أغنية "الرجل الصاروخ"، للمطرب البريطاني الشهير "إلتون جون"، وفق ما ذكرت صحيفة "شوسون إلبو" الكورية الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأغنية كانت موضع حديث بين ترامب وجونغ أون على هامش قمتهما التي عُقدت في 12 حزيران الماضي بسنغافورة.

وخلال القمة تطرق كيم إلى وصف ترامب له بـ "الرجل الصاروخ"، في إطار حرب كلامية جمعتهما مطلع العام الجاري، فرد الأخير بسؤاله عما إذا كان يعرف الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، وأجاب الزعيم الكوري الشمالي بالنفي، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الصحيفة أن ترامب، قرر إرسال القرص هدية، ووضع توقيعه عليه وأرفقه برسالة حملها وزير خارجيته، في خطوة فريدة من نوعها في عالم الدبلوماسية.

ويجري بومبيو زيارة إلى بيونغ يانغ هي الثالثة من نوعها منذ توليه منصبه في نيسان الماضي، بدأها صباح اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت، لمتابعة بحث تطبيق مخرجات قمة سنغافورة.

وتمخّض عن القمة؛ الاتفاقُ على التزام بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام واشنطن بأمن كوريا الشمالية.