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وفاة وزير خارجية الفاتيكان الشهير بعلاقته مع المسلمين

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 09:03

وفاة وزير خارجية الفاتيكان الشهير بعلاقته مع المسلمين
الكاردينال الراحل (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن الفاتيكان، أمسٍ، الجمعة، وفاةَ الكردينال الفرنسي وزير الخارجية السابق، جان لويس توران، عن 75 عامًا وهو شخصية ساعدت في تحسين العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والعالم الإسلامي.

وشغل توران منصب وزير خارجية الفاتيكان في الفترة من عام 1991 وحتى عام 2003، ثم عين في 2007 مسؤولًا عن المجلس الذي يشرف على علاقات الكنيسة بالديانات الأخرى.

وكان توران هو من أعلن للعالم من شرفة مطلّة على ساحة القديس بطرس انتخاب فرنسيس، ليصبحَ البابا في 13 آذار/مارس 2013.

وعانى توران من مرض باركنسون لسنوات عدّة، وتوفي في الولايات المتحدة، يوم الخميس.

وحظيَ توران باحترام على نطاق واسع في العالم الإسلاميّ، بعد أن ساعد في تحجيم الخسائر التي تسبب فيها خطاب ألقاه البابا بنديكت في مدينة ريغنسبورغ الألمانية في أيلول/سبتمبر 2006، وبدا فيه أنه يربط الإسلام بالعنف.

واقتبس البابا بنديكت وقتها مقولةً لإمبراطور بيزنطي في القرن الرابع عشر عن أن الإسلام، لم يأتِ إلا بالشّر إلى العالم وانتشر بحد السيف.

وخلال شغله لمنصب وزير الخارجيّة، كان توران من قادة معارضة الفاتيكان للحرب على العراق في 2003، وأزعج واشنطن بشأنها أكثر من مرّة ووصف الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق بأنه "جريمة بحق السلام".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#توران
#الفتيكان

من عرب 48

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