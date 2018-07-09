فنلندا: فوز زوجين لتوانييْن ببطولة العالم لحمل الزوجات

شهدت بلدة سونكايار الصغيرة في فنلندا، يوم السبت الماضي، سباقًا استثنائيا، إذ تحتّم على الرجال المُشاركين فيه حملُ زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم والركض بهن في سباق لمدة ساعة، وسط تهليل آلاف المشجعين.

وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي تجرى للعام الثالث والعشرين، آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط، واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.

وتجرى مسابقات رسمية يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وأستونيا. وقال منظمون إن 53 زوجًا مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا في البطولة.

وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني من لتوانيا بالسباق الذي تضمن الركض والنزول في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات. وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.

وفور انتهاء السباق صاح كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة قائلا: "هذه زوجتي (...) إنها الأفضل".