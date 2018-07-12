منع بث صور قريبة للمشجعات الحسناوات خلال المونديال... لماذا؟

في خطوةٍ يسعى من خلالها لعدم ترسيخ التمييز الجنسي؛ دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس، القنوات التلفزيونية العالمية التي تبث مباريات كأس العالم في روسيا إلى عدم بث لقطات قريبة للمشجعات المثيرات على مدرجات الملاعب، بحجة أنها قائمة على أساس "التمييز الجنسي".

وقال مسؤول برنامج "التنوع" لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريديريكو أدييشي، إن الفيفا يريد منع بث صور المشجعات المثيرات اللواتي يتابعن المباريات على مدرجات الملاعب الروسية على قنوات التلفزيون العالمية التي تبث مجريات كأس العالم.

وأضاف أنه سيتم مناقشة هذه المسألة مع القنوات التلفزيونية التي تبث مثل هذه الصور في المستقبل القريب، منوها أنه رغم أن منع بث صور المشجعات الحسناوات خلال مباريات المونديال ليس من سياسة الفيفا لكن "سيتم قريبا اتخاذ إجراءات فيما يتعلق ببعض القضايا التي لا تسير على ما يرام".

وأكد المسؤول أن الموضوع طرح خلال المنافسات السابقة لكأس العالم، حيث اتصل الفيفا بقنوات تلفزيونية حول هذا الجدل. مؤكدا بأن اختيار الصور قد شهد تغييرا منذ مونديال 2014 في البرازيل.

التمييز الجنسي.. النقطة السوداء في مونديال روسيا

وبحسب قنوات تلفزيونية رياضية، فإن المشكلة طرحت بقوة خلال مباراة الافتتاح التي جمعت المنتخب الروسي ونظيره السعودي (5 مقابل صفر لصالح روسيا)، وتضمن بثها صورا ولقطات قريبة لمشجعات روسيات، وتكرر بث صورة إحداهن عدة مرات خلال اللقاء.

وبينما كان يخشى بعض المنظمين من بروز مشاكل تتعلق بالعنصرية والعنف خلال كأس العالم 2018، ها قد أصبحت صور بعض المشجعات الجميلات هي التي تثير جدلا واسعا على أرصفة المونديال.

من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية "فاير" المتخصصة في محاربة العنصرية أن التمييز الجنسي كانت المشكلة الأكبر خلال مونديال 2018 وهي بمثابة النقطة السوداء. وقال بيارا بوار مدير المنظمة "لم نواجه المشاكل التي كنا نتوقعها (مشكلة العنصرية والكراهية) فالروس تصرفوا بشكل جيد واستقبلوا المشجعين الأجانب بحفاوة واحترام".

وأضاف: "النقطة السوداء التي ميزت هذا المونديال، هي الاعتداءات التي تعرضت لها الصحافيات اللواتي كنيغطين الحدث الكروي العالمي خاصة عندما كن على المباشر"، مشيرا إلى أن "عدد الصحافيات اللاتي تعرضن إلى مثل هذه الممارسات يتجاوز الإحصاءات التي نشرتها وسائل الإعلام".