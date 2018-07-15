الببغاء الخضراء تهاجم أشجار اللوز والجوز في بيت لحم

اشتكى عدد من المواطنين في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة من تزايد عدد طيور "الدرة الهندية" أو الببغاء الخضراء التي باتت تشكل آفة تدمر أثمار اللوز والجوز لديهم، حسبما قالوا.

وقال مدير مركز الباشا العلمي، د. وليد باشا، إن "طائر الدرة الهندية يعتبر من الطيور الدخيلة على الطبيعة الفلسطينية، فقد تأقلم في المنطقة بعد أن فر من الأقفاص وبدأ بالتكاثر مع المنتصف الثاني من القرن المنصرم".

وأضاف أن "هذا الطائر لا يكتفي بإتلاف المحاصيل، فهو ينافس أيضا طائر نقار الخشب السوري على منطقة التعشيش، وكذلك فإنه يأكل بشراهة أزهار الخرفيش والسنارية التي تعد الغذاء الرئيس للحساسين".

ودعا د. الباشا سلطة جودة البيئة ووزارة الزارعة والمؤسسات ذات العلاقة إلى "مكافحة الطيور الدخيلة التي تشمل أيضا طائر المينا الشائع أو البلبل العراقي الذي خرج عن السيطرة ليقضي على العديد من مجموعات الطيور المحلية وخاصة الدوري أو البلدي".

الببغاء

تندرج الببغاء تحت فصيلة الطيور، وقد اتّخذها الإنسان كحيوان أليف لتربيتها في البيوت، وهذا ليس فقط من أجل شكلها المحبب وألوانها المتنوّعة والجميلة، وإنّما بسبب ذكائها الكبير، حيويتها، وتفاعلها مع محيطها، فمن المعروف أن هناك بعض أنواع الببغاوات القادرة على التحدث ونطق الكلمات بالإضافة إلى تقليد أصوات الإنسان. تعيش الببغاوات عادة في المناطق الشرقيّة والجنوبيّة في القارّة الآسيويّة بالإضافة إلى المناطق الإفريقية التي تتميز بدرجات حرارتها الدافئة، حيث تتواجد على شكل مجموعات كبيرة.

أنواع الببغاء

هناك العديد من أنواع الببغاوات حول العالم والتي تتجاوز أعدادها الـ350، حيث تتكاثر في فصل الربيع والخريف لتضع بيوضا بيضاء اللون التي قد تتراوح أعدادها ما بين بيضتين إلى 4 بيضات للببغاوات ذات الأحجام الكبيرة، أو قد تكون 8 بيضات للببغاوات الصغيرة، والتي تفقس بدورها بعد 30 يوما وتبقى في أعشاشها لفترة لا تزيد عن أربعة شهور، وقد تعيش هذه الطيور لسنوات طويلة جدا.