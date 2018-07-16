قلقٌ من احتمال معاودة سريلانكا اعتماد حكم الإعدام

قال وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وكندا والنرويج، في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، إنهم كتبوا إلى رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا فيما يتعلق بقضية الإعدام.

ويسعى الاتحاد الأوروبي وبعثات دبلوماسية للتحقق من موقف حكومة سريلانكا بشأن تنفيذ عقوبات إعدام بعد ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، وبعد تصاعد الغضب الشعبي الذي يُطالب بتنفيذه.

يُذكر أن سريلانكا تشهد موجةَ جرائم متصاعدة، بما في ذلك عمليات قتل مرتبطة بالعصابات والمخدرات والسرقات وجرائم جنس، ما تسبب في غضب شعبي يُطالب بتنفيذ أحكام بالإعدام.

وردَّت الحكومة بأنها ستعدم سجناء زعمت أنهم استفادوا من وقف تنفيذ أحكام الإعدام وواصلوا الاتّجار بالمخدرات من داخل السجن.

وترجع آخر مرة أعدمت فيها سريلانكا سجينا إلى عام 1976، وحظرت تنفيذ هذه العقوبة منذ ذلك الحين.