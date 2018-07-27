ظهور القمر الأحمر الليلة: ما يجب معرفته لمشاهدته؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

سيشهد مساء اليوم الجمعة، إحمرار القمر، في أطول خسوف كلي يشهده قرنُنا، وسيظهر في حلّته الدموية في أغلب أنحاء العالم، فما الذي يجب معرفته لمتابعة هذه الظاهرة النادرة؟

ومن المتوقع أن يبدأ الخسوف في أجواء البلاد في الساعة 22:30، ويصل أوجه في الساعة 23:21، ويستمر حتى الساعة 00:13 بعد منتصف الليل.

أطول خسوف للقمر في القرن الـ21 سيسمح لنا مساء اليوم، برؤيته بثوب أحمر في ما يتحرك نحو ظل الأرض، في حين سيكون المريخ ساطعا لاقترابه بشكل كبير من كوكبنا.

ويقول أستاذ علم الفلك بجامعة كمبردج البريطانية، أندرو فابيان: "يطلق عليه القمر الدموي لأن نور الشمس يخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقه إلى القمر والغلاف الجوي للأرض يحوله إلى اللون الأحمر بالشكل ذاته الذي يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب".

لن نحتاج اليوم لنكون علماء فلك للاستمتاع بالمشهد، فستكون مشاهدة "الحفل السماوي" ممكنة بالعين المجردة دون خطر على البصر خلافا لخسوف الشمس. النظارات والتلسكوب والمنظار تتيح رؤية أفضل، بشرط أن يكون الطقس الجميل في الموعد.

وسيكون في وسعكم التقاط صور بآلات التصوير التقليدية لكن ينصح عالم الفلك في "مرصد باريس" باسكال ديكان بتثبيتها.

وسيظهر الخسوف بشكل جزئي أو كامل لسكان النصف الشرقي للكرة الأرضية، في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. وأفضل المناطق للاستمتاع برؤية "القمر الدموي" هي تحديدا شرق أفريقيا وجنوبها، الشرق الأوسط والهند.

الخسوف الأطول في القرن 21

وسيبدأ القمر عندها يصطبغ باللون الأحمر النحاسي من جهته سيكون المريخ لامعا وسيكتسي مسحة برتقالية. لكن سوء الطقس قد يكدر الرؤية لا سيما في جنوب شرق آسيا الذي يشهد موسم الأمطار.

وهذا الخسوف الكلي هو الثاني في 2018، وكان الأول في 31 كانون الثاني، لكن ظاهرة اليوم هي الأطول (103 دقيقة) وليس فقط في 2018 بل وفي القرن 21.

وسيكون النجم الثاني للسهرة، المريخ، فلن تفصله عن الأرض سوى مسافة 57 مليونا و600 ألف كيلومتر. بالعين المجردة، سنراه في شكل نقطة براقة، لكن باستخدام المنظار يمكن مشاهدة تفاصيله.

ونُظمت أنشطة حول هذه الظاهرة في بعض البلدان، فدعت بلدية باريس مثلا أحباء السماء بالتجمع في ساحة كاتدرائية "ساكري كور". وفي مدينة تولوز بجنوب فرنسا، تتوقع "مدينة الفضاء" وفود 6500 شخص للسهرة التي تنظمها في هذه المناسبة النادرة. أما بلدية العاصمة الإسبانية مدريد فتقترح مشاهدة الخسوف في حديقة "برادولونغو" مع بث موسيقى إلكترونية أثناء الحدث.