الممثلة الأميركية ديمي لوفاتو تعترف بإدمانها المخدرات

نشرت المغنية والممثلة الأميركية ديمي لوفاتو يوم أمس ، الأحد، على حسابها في "إنستغرام" أول تصريحاتها بعد انتشار أخبار حول دخولها إلى المشفى بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

ولم تنف الفنانة الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، دخولها إلى المشفى في 24 من تموز/ يوليو الماضي بعد تعاطيها جرعة زائدة من مادة الهيروين المخدرة، فقالت: "كنت دائما صريحة بشأن رحلتي مع الإدمان، وما تعلمته أنّ هذا الداء شيء لا يختفي أو يتوارى بمرور الوقت . إنه شيء لابد أن أواصل التغلب عليه وهو ما لم أفعله بعد" وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وكتبت لوفاتو تشكر عائلتها وأطباءها لوقوفهم إلى جانبها في أزمتها قائلةً "لولاهم ما كنت هنا الآن لأكتب هذه الرسالة لكم جميعًا"، وأضافت: "أنا الآن بحاجة إلى وقت للشفاء والتركيز على صحتي والتعافي. الحب الذي أظهرتموه لي جميعًا لا ينسى أبدًا وأتطلع إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أقول إنني تغلبت على الادمان".

وختمت منشورها قائلة "سأواصل القتال. ديمي".

ورد عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة على تصريحها بالتشجيع وعبارات الدعم، فقالت الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة، إيلين دي جينيريس، في تغريدة لها على "تويتر" قائلةً "أحب ديمي لوفاتو كثيرًا. إنني حزينة للغاية بسبب مرورها بهذا … إنها نور في هذا العالم، وأبعث بحبي لها ولأسرتها".

وكانت لوفاتو قد تحدثت في الماضي عن إدمان المخدرات وتعرضها لمشاكل نفسية، عدا عن تعالجها من اضطرابات في الأكل، وقولها إنها تعاني من اضطراب ثنائي القطب.