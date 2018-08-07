الهند: إضراب 400 ألف مزارع من أجل زيادة بنصف دولار

عرب ٤٨ / أ ف ب

بدأ مئات آلاف المزارعين العاملين في مجال زراعة الشاي، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل محدود الزمن (ثلاثة أيام) مطالبين الحكومة الهندية وأصحاب المزارع بزيادة أجورهم بنصف دولار أميركي يوميًا، وذلك في منطقة شرقي الهند في منطقة كولكاتا.

وتسبب الإضراب الهائل ي ولاية غرب البنغال في جبال الهملايا، الى توقف عمل معظم مزارع الشاي في المنطقة.

وقال رئيس اللجنة المركزية لنقابة عمال المزارع، الوك شاركرابورتي: "يشارك أكثر من 400 ألف عامل من نحو 370 مزرعة شاي في الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن "الحد الأدنى لأجر العامل يوميا في المزرعة هو 169 روبية (2.46 دولار). وطالبنا بزيادة بنسبة 20% ليرتفع الأجر إلى 203 روبية (2.96 دولار).

ولم يؤد الإضراب حتى الآن إلى تعطل العمل في مزارع دارجيلينغ الشهيرة بإنتاج الشاي الذي يحمل اسمها ويصدر إلى جميع أنحاء العالم.

وذكرت التقارير أن الإضراب تؤيده أكثر من 20 نقابة عمالية محلية.

وتأمل النقابات في ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لأن وقف العمل في موسم الأمطار الموسمية، عندما يبلغ الإنتاج ذروته، يعني خسائر أكبر لمالكي المزارع.

وانتشرت قصص كثيرة حول هذه المنطقة من الهند التي اشتهرت بسمعتها السيئة نظرًا لاستغلال رؤوس الأموال للعمال الفقراء بشكل كبير ووضعه في ظروف عمل صعبة وغير صحية مقابل مبالغ زهيدة تجعل عملهم أشبه بعمل السخرى.