صفقة تضع الوليد بن طلال كأحد أكبر المساهمين بـ"سناب شات"

أتمَّ الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، صفقةَ شراء حصة بنسبة 2.3 بالمائة من شركة "سناب شات" الشهيرة للتواصل الاجتماعي، بقيمة ربع مليار دولار، وفق ما أعلنَ أمس الثلاثاء.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، ذكر بن طلال، اليوم الأربعاء، أن هذه النسبة من أسهم "فئة أ" في سناب شات، وبلغت قيمتها 950 مليون ريال سعودي، أي حوالي 250 مليون دولار.

وقال إن فترة الشراء انتهت بتاريخ 25 أيار الماضي، بإجمالي تقريبي بلغ 11 دولارا للسهم، والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبه من الأسهم، ما يضع بن طلال كأحد أكبر المساهمين في سناب شات.

وأضاف بن طلال: "استثمارنا في سناب شات؛ يُعتبر امتدادًا لإستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة (...) سناب شات هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكارا في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية".

وتُعدّ شركة "المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين الأجانب في العالم، وقد امتد نشاط الشركة الاستثماري ليشمل شركات عالمية ومجالات حديثة.