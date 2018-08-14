فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها بالعالم

أزاحت العاصمة النمساوية فيينا، مدينة ملبورن الأسترالية، للمرة الأولى، عن صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة إيكونوميست إنتليجينس، ليعزز إدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها.

فيينا (pixabay)

وعادة تتصدر فيينا تصنيفا أكبر للمدن من حيث نوعية الحياة تجريه شركة ميرسر للاستشارات. وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع إيكونوميست إنتليجينس الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004.

(pixabay)

وجاء في بيانٍ أصدرته إيكونوميست إنتليجينس: "رغم تأثر المدن في أوروبا بانتشار تصور عن تهديد الإرهاب في المنطقة في العامين الأخيرين، والذي أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، شهد العام الماضي عودة إلى الوضع الطبيعي (...) نجحت فيينا التي تنافس على اللقب منذ فترة طويلة في أن تحل محل ملبورن بسبب زيادة تقييمها في فئة الاستقرار“.

(pixabay)

وكان التنافس شديدا على مدى سنوات بين المدينتين في المسح السنوي الذي يشمل 140 مركزا حضريا، مع تشبُّث ملبورن باللقب في السنوات السبع الماضية. وفي هذا العام، ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول.

وبقيت دمشق في المحل الأخير تليها داكا عاصمة بنجلادش ولاجوس في نيجيريا، ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابُل.