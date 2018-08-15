إشغال كامل للمنشآت السياحية التركية في العيد

قال رئيس اتحاد مشغلي الفنادق والمنشآت السياحية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تركيا، أركان ياغجي، "إنّه من المتوقّع إشغال المنشآت السياحية في المنطقة بمعدل يتراوح بين 95 بالمائة و100 بالمائة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بعد أيام".

وجاءت تصريحات ياغجي في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع شهري للاتحاد في منطقة بيليك السياحيّة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا:

وقال ياغجي إن عدد السائحين قد ازداد بشكل ملحوظ ووصل إلى مستويات قياسية في تركيا، وبالتحديد أنطاليا منذ مطلع العام الجاري، متوقعا استمرار الزيادة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح أن عدد السائحين في الأيام الـ12 الأولى من آب/أغسطس الجاري ازداد بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أوضح ياغجي عن توقّعه بزيادة عدد السائحين في أنطاليا وتجاوزه الـ12 مليون سائح، ما يعدّ أعلى مستوى من عدد السائحين منذ عام 2014. ونوّه ياغجي بالأهمية الإستراتيجية لقطاع السياحة في تركيا, ما يعود بالفائدة على الاقتصاد في تركيا.