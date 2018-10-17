ملكة جمال الأرض: سحب لقب المتسابِقة اللبنانية بسبب التطبيع

انتشرت صور لممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الأرض" سلوى عكر تجمعها بنظيرتها المتشاركة الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا حولها.

وردّت مؤسسة "السوسن" العالمية والمسؤولة عن المسابقة في العالم العربي للعام 2018، بأن سحبت اللقب من عكر، اليوم الأربعاء.

وظهرت عكر في الصور التي انتشرت محتضنة المتسابقة الإسرائيلية في المسابقة التي أقيمت في الفلبين، وهما ترفعان إشارة النصر، وبررت عكر تصرّفها في وقت لاحق، بأن المتسابقة الإسرائيلية تكلمت معها بالعربية، ما جعلها لا تنتبه للدولة التي تمثلها المتسابِقة، أو إسم الدولة المكتوب على الوشاح الذي ترتديه، وذلك حسب ما جاء على لسان المسؤولة عن مؤسسة السوسن، سوسن السيد، في بيان صحفي نشرته وسائل إعلامية لبنانية محلية.

ويأتي سحب اللقب من العكر تماشيًا مع سياسة المؤسسة الرافضة قطعَا للتطبيع، وأوضحت السيد أنها حرصت على تحذير ملكات جمال لبنان، اللواتي ذهبن للمشاركة في المسابقات العالمية، عن التطبيع مع المتسابقات الإسرائيليات أو التعامل معهن، والتي قالت السيد أنهن يتعمدن اللحاق بالمتسابقات اللبنانيات وأخذ صور معهن. وأضافت السيد أن القضية الفلسطينية تعنيها شخصيًا، مثلما تعني كل شخص عربي، وفقا لما نقلته الصحافة اللبنانية.

وأثارت الصور التي انتشرت غضب الناس على مواقع التواصل الاجتماعية، إذ كتب "د. مالطا" أن الوطنية والكرامة أهم من الجمال:

#سلوى_عكر مش مهم تكوني ملكة المهم يكون عندك وطنية وكرامة وعزة نفس . pic.twitter.com/A6sLklu2GF — د. مالطا (@malta_121) October 16, 2018

وحذّر المغرّد علي رضا المتسابقات اللبنانيات من هذا الفعل ولما ينطويه من اعتراف بالعدو:

متى تتيّقظ المشتركات لخطورة تلك الخطوة التي تندرج ضمن التطبيع والاعتراف بالعدو الاسرائيلي؟



-سلوى عكر اللبنانية الى جانب حاملة لقب اسرائيلية pic.twitter.com/LcD81VzZsF — Ali Rida SB (@AliRida_SB) October 16, 2018

وذكّرت حركة المقاطعة "بي دي إس" على أن القانون اللبناني يحظر أي تطبيع من أي نوع مع إسرائيل: