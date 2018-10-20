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بعد 130 عامًا من المفاوضات والبناء: ترخيص مبنى كاتدرائية برشلونة

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 10:28

بعد 130 عامًا من المفاوضات والبناء: ترخيص مبنى كاتدرائية برشلونة
تعتبر الكاتدرائيّة أشهر معالم برشلونة على الإطلاق (أ ب)
عرب ٤٨

بعد أكثر من 130 عامًا على بدء بناء كاتدرائيّة "ساغرادا فاميليا"، حصلت، أخيرًا، على تراخيص بنائها، بحسب ما قال مجلس مدينة برشلونة.

ورغم اجتذاب الكاتدرائيّة حوالي 20 مليون سائح سنويًا، إلا أنّ الرافعات والسقالات ما زالت تحيط بالأبراج المزخرفة للمبنى الأكثر شهرة في برشلونة، للمهندس المعماري الإسباني أنطوني جاودي، وتم تركيب نوافذ من الزجاج الملون في اللحظة الأخيرة قبل زيارة بابوية في عام 2010.

وبموجب اتفاق أعلن عنه يوم الخميس، ستدفع الكاتدرائية لسلطات المدينة 36 مليون يورو (41 مليون دولار)، للمساعدة في تمويل نظام النقل العام في برشلونة، وإعادة تنظيم الشوارع المجاورة، بما يؤدي إلى إنهاء الخلاف حول قانونية المبنى.

ومن المقرر أن يكتمل بناء كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" التي تعني بالعربيّة "العائلة المقدسة" في عام 2026، وهي الذكرى المئوية لوفاة جاودي. وصدم ترام جاودي في عام 1926، في وقت لم يكتمل سوى ربع المبنى وظل العمل بطيئا ومتقطعا منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة البناء في السنوات الأخيرة.

وبمجرد منح الترخيص سيتم تشكيل لجنة أشغال تضم سكانا محليين لإنهاء المشروع.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#العائلة المقدسة
#ساغرادا فاميليا
#برشلونة

من عرب 48

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