قريبا: غواصون على عمق غير مسبوق في التاريخ

سيكون بوسع البشر، قريبًا، زيارة أعمق نقطة في قاع كل من المحيطات الخمسة مستخدمين غواصة تتسع لشخصين، ضمن "بعثة الأعمال الخمسة"، لأوّل مرّة في التاريخ.

صممت الغواصة بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من تسعة كيلومترات تحت سطح الماء، استغرق صنعها أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المستكشف فيكتور فيسكوفو، الذي سيقود الغواصة بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط، إنها مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة ويمكنها الغوص إلى الأعماق.

وقالت شركة "ترايتون سابمارينز" المصنعة للغواصة، ومقرها فلوريدا، على موقعها الإلكتروني إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 ألف متر، وستقوم قناة "ديسكفري آند ساينس" التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم "الكوكب العميق" سيتم بثه في 2019.