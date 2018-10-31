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5 دول تحتوي على 70% من الحياة البرية

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 21:51

5 دول تحتوي على 70% من الحياة البرية
(pixabay)
عرب ٤٨

يصدر بحث تلو الآخر عن الانهيار البيئي الذي يتعرض له كوكب الأرض يوميا، وأظهرت دراسة جديدة، أن خمس دول حول العالم فقط، تتفرد بـ70 في المائة من الحياة البرية العذراء.

وشدد البحث الذي أُجري في جامعة كوينزلاند في أستراليا بالتعوان مع جمعية "المحافظة على الحياة البرية"، على أنه يجب اتخاذ خطوات جديّة لحماية هذه المناطق.

وقدم الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من الدورية العلمية "نيتشير"، خريطة للعالم، عرضت فيها الدول التي تحتوي على هذه المناطق التي تخلوا من النشاط الصناعي.

(من مجلّة نيتشر) 

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن الخبراء الذين يعملون في مجال الحفاظ على الطبيعة، يُطالبون الحكومات بإجراءات جديّة للحفاظ على النظم البيئية على سطح كوكب الأرض.

وأشار البحث إلى أن الدول الخمس التي تتمتع بأكبر حصّة من الحياة البرية العذراء، أي التي لم تتضرر بفعل الإنسان، هي الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وروسيا وكندا.

فيما استثنى البحث، الحياة البرية التي في قارة أنتراكتيكا وفي البحار التي لا تعتبر ضمن المياه الإقليمية للدول.

وادعى الباحثون بعد توصلهم للنتائج، أنه لا يمكن حماية ما تبقى من الحياة البرية على سطح الكوكب، بدون "سياسة عالمية" وضاحة.

وطالب الباحثون بوضع هدف عالمي للحفاظ على 100 في المائة من النظم البيئية المُتبقية، وقال رئيس البحث، جيمس واتسون، إن "كل ما على الدول فعله، هو منع الصناعة من الدخول إلى تلك المناطق".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الحياة البرية
#النظم البيئية
#الطبيعة

من عرب 48

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