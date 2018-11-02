زيارة ميلانيا ترامب للقاهرة لـ6 ساعات تُكلّف 95 ألف دولار

بلغت إقامة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في القاهرة خلال رحلتها في تشرين الأول الفائت إلى أفريقيا،أكثر من 95 ألف دولار، في زيارة لم تتجاوز الستّ ساعات، وفقا لسجلات الإنفاق الفدرالية الأميركية.

وجاء توقّف ميلانيا في مصر بعد جولة في غانا وملاوي وكينيا، حيث نزلت وحاشيتها، في فندق "سميراميس إنتركونتيننتال" بالقاهرة، والذي يقدم غرفا تبدأ من 119 دولارا، وبحسب الموقع الرسمي للفندق؛ يمكن استئجار جناح رئاسي فيه مقابل 699 دولارا أميركيا، شاملا ضرائب بقيمة 156.50 دولارا.

ونشر موقع "كوارتز" الأميركي صورةً قال إنها فاتورة إقامة ميلانيا في الفندق، مشيرا إلى أن وصف الإنفاق كان ببساطة: "زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة لغرف الفندق"، من دون أي تفاصيل بشأن الدفع أو عدد الغرف التي تم تأجيرها.

وقالت متحدثة باسم ميلانيا، إن "السيدة الأولى" زارت القاهرة لمدة ست ساعات فقط، ولم تقض الليلة في الفندق الذي فاقت فاتورته المبلغ الذي أنفقته الحكومة على الرئيس دونالد ترامب في رحلته إلى ملعب الغولف بأسكتلندا، رفقة رئيس الأركان جون كيلي، ورئيس الأركان جون كيلي، والسكرتيرة الصحافية سارة ساندرز، ومدير الإعلام الاجتماعي دان سكافينو، والتي بلغت تكاليفها 77,345.35 ألف دولار.

وأشار موقع "كوارتز" إلى أنه تم سداد تكاليف إقامة ميلانيا في 30 أيلول، أي قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السبت السادس تشرين الثاني.

ويمتد فندق "سميراميس إنتركونتيننتال" على طول نهر النيل في وسط القاهرة. وتشتمل وسائل الراحة فيه على مسبح على السطح، ومركز لرجال الأعمال يعمل على مدار 24 ساعة، وغيرها من وسائل الراحة.

يُذكرُ أن شبكة "فوكس نيوز"، نشرت تحليلا لتقارير موظفي البيت الأبيض، لعام 2017، بينت فيه أن ميلانيا تتبع سياسة تقشفية مقارنة بسلفها ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما.