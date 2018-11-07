تشاد تعلن موت ثلثي حيوانات وحيد القرن الأسود لديها

أعلنت حكومة تشاد، ومنظمة غير حكومية، وجنوب أفريقيا، عن موت أربعة من بين ستة من حيوان وحيد القرن الأسود المهدّد بالانقراض، بعد أن تمّ نقلها في شهر أيّار/ مايو الماضي، من جنوب أفريقيا إلى تشاد.

وكان هذا الفصيل من حيوان وحيد القرن، قد اندثر وجوده في تشاد منذ عام 1972، لأسباب عديدة كان الصيد الجائر في مقدمتها، ما جعل من نقل الحيوانات منذ نصف عام إعادةً لها إلى تشاد للمرة الأولى منذ ذلك الوقت.

وبيّنت البلدان ومجموعة "أفريكان باركس" التي تعنى بالحفاظ على البيئة، وهي المنظمة التي أشرفت على نقل الحيوانات إلى متنزه زاكوما الوطني في تشاد، إنّ "انخفاض مخزون الدهون يشير إلى عدم تأقلم حيوانات وحيد القرن مع بيئتهم الجديدة هو السبب على الأرجح".

وأكّدت المنظمة والبلدان أنه قد تمّ نقل وحيدي القرن الأسودين الذين تبقّيا إلى منشآت بهدف تسهيل التعامل معهما، بعد أن كانت تشاد قد أبلغت الشهر الماضي عن موت اثنين منهم.

وقبل عقدين، تسبب الصيد الجائر في دفع وحيد القرن الأسود إلى حافة الانقراض عبر موئله المترامي الأطراف في جنوب وشرق ووسط أفريقيا. وتراجعت أعداده بنسبة 98% بين عامي 1960 و1998، إلا أنّ العدد ازداد بنحو الضعفين منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 4500، في ظل تنامي الجهود للحفاظ على هذا الفصيل.