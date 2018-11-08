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إندونيسيا: اكتشاف أقدم رسم للحيوانات في كهف مهجور

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 10:02

إندونيسيا: اكتشاف أقدم رسم للحيوانات في كهف مهجور
صورة للرسم (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

وجد علماء جيلوجيا (دراسة الأرض) أقدم نموذج معروف لرسم حيوان، وهي صورة ظلية حمراء لحيوان شبيه بالثور على جدار كهف إندونيسي مهجور وبعيد، في بحث نُشرت نتائجه في مجلة "نيتشر" العلمية، أمس الأربعاء.

ويعود عمر الرسم إلى ما لا يقل عن 40 ألف عام، أي أقدم بقليل من لوحات الحيوانات المماثلة الموجودة في الكهوف الشهيرة في أوروبا.

اعتقد الخبراء قبل بضع سنوات، أن أوروبا هي المكان الذي بدأ فيه أسلافنا في رسم الحيوانات والكائنات الأخرى، لينقض الرسم المكتَشَف جديدا اعتقادهم هذا.

(أ ب)

ويشير عمر الرسم، وذلك بالإضافة إلى الاكتشافات السابقة في جنوب شرق آسيا،  إلى أن الرسم الرمزي ظهر في كل من آسيا وأوروبا في نفس الوقت تقريبا.

وحلل الباحثون الرسومات اليدوية ولوحات لمشاهد الإنسان من الكهوف في جزيرة بورنيو، التي تعتبر ثالث أكبر جزيرة في العالم، والتي تخضع سياسيا لثلاثة دول وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي أيضا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إندونيسيا
#أقدم رسم للحيوانات
#كهف
#أوروبا

من عرب 48

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