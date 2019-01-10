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القاهرة تتبوّأ المركز الخامس في استهلاك الماريحوانا بالعالم

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 16:28

القاهرة تتبوّأ المركز الخامس في استهلاك الماريحوانا بالعالم
(pixabay)
عرب ٤٨

تبوأت العاصمة المصرية القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا للتقرير الذي نشرته "Weed Index 2018"، أو "مؤشر الحشيش"، الذي تصدره الوكالة الألمانية "إيه بي سي دي" للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلك القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الغرام الواحد منها 16.15 دولار في المدينة.

وتصدرت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية القائمة في التقرير، إذ أن استهلاكها بلغ 77.44 طن من الماريحوانا واستعمالها شرعيّ جزئيًا، وتصدرت مدينة كراتشي بباكستان المركز الثاني، بكمية 41.95 طن، واستهلاكها غير شرعي.

وجاءت في المركز الثالث مدينة نيودلهي في الهند بكمية 38.26 طن، وبعدها المدينة الأميركية لوس أنجلوس في المركز الرابع باستهلاك كمية 36.06 طن في العام المنصرم.

مؤشر المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا- 2018


#القاهرة
#مؤشر الأعشاب
#الحشيش
#الماريحوانا

من عرب 48

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