ألمانيا: الثلج يكسو الأرض وعمال جبال الألب يستنفرون

يزيح عمال في جنوب ألمانيا ويعملون في جبال الألب، كميات كبيرة من الثلوج من على الأسطح والطرقات، في عطلة قطرية ناجمة عن الأحوال الجوية.

ويذكر أن الثلوج الكثيفة قد شلت أجزاء من أوروبا في الأيام الأخيرة، وعزلت القرى الجبلية وعطلت حركة النقل وأدت إلى حدوث انهيارات جليدية.

وتم الإبلاغ عن وقوع ما يصل مجموعه إلى 11 حالة وفاة على الأقل ترتبط بالطقس في جميع أنحاء القارة الأوروبية في الأيام العشرة الأخيرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج والأمطار بداية من مساء اليوم السبت جنوبي ألمانيا.

وقال حاكم ولاية بافاريا، ماركوس سويدر، عقب حضوره اجتماعا لخدمات الإنقاذ في باد تولتس، جنوب ميونيخ، إن حوالي خمسة آلاف شخص يشاركون في التجاوب مع الوضع في ولايته، وشكرهم على ذلك.