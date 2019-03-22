مطاعم الشيف نصرت الشهير بـ"رشة الملح" يتهددها الإفلاس

بعد الشهرة العالمية الواسعة التي حققتها سلسلة مطاعم الشيف التركي نصرت غوكجة، والتي كان يقدم من خلالها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عروضات مطبخية مثيرة بشتى أنواع اللحوم، لكنه يواجه اليوم أزمة مالية جمة، ومن المتوقع أن تبيع الشركة المالكة سلسلة المطاعم من أجل أن تسد الديون المتراكمة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن الشركة المالكة وهي مجموعة "دوغوس هولدينغ" تراكمت عليها الديون إلى حد مقلق.

ويذكر أن ديون دوغوس هولدينغ التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، قد ارتفعت بنسبة 17 في المئة بالعام الماضي وذلك بسبب انخفاض الليرة التركية بعد العقوبات الأميركية، ووصلت ديونه إلى 28.6 مليار ليرة تركية، أي 5.2 مليار دولار.

ويذكر أن نصرت المشهور بـ"رشة الملح" التي يضعها على اللحوم المتنوعة التي يطهوها يعمل في فروع المطعم العديدة حول العالم، ويعتبر مقصدا للمشاهير والسياح من حول العالم بالإضافة إلى ملايين المشاهدات على إنستغرام.

ويذكر أن الشركة الاستثمارية قد باعت عدة فنادق في العام الماضي للديون المتراكمة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع في تركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، لكن العائدات لا تغطي حتى نصف الديون المتراكمة.